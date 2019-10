Rust Europa-Park: Roland Mack feierte im neuen Wasserpark

Rund 500 Gäste waren zum Geburtstag eingeladen. Gefeiert wurde im neuen Hotel Kronasar und im künftigen Ruster Wasserpark Rulantica. Neben vielen Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus der Region waren auch viele Prominente angereist, um mit Roland Mack den 70. Geburtstag zu feiern.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hielt die Laudatio auf den Jubilar. "Sie haben ein beeindruckendes Lebenswerk geschaffen", sagte Schäuble. Er selbst sei am Anfang nicht so optimistisch gewesen, was Macks Pläne in Sachen Park anging. "Eine halbe Million Besucher, das konnte ich mir damals, vor bald 45 Jahren, nicht so recht vorstellen, da war ich eher skeptisch." Doch Mack und sein Vater Franz hätten sich nicht beirren lassen, den Park beständig ausgebaut und zum langwährenden Erfolg geführt.

Bodenständig und mit viel Gottvertrauen