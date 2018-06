Rust Europa-Park: "Piraten von Batavia" kommen zurück

Wie geht der Park mit dem schwierigen Thema Kolonialisierung um?

Die Nachricht vom Fortbestand der Piraten lässt die Wogen in der Facebook-Gruppe "Rettet die Piraten" höher schlagen. Mehr als 16 000 Mitglieder hat die Gruppe schon. Manch einer warnt aber auch davor, in Euphorie auszubrechen. Schließlich habe Mack nur von Piraten und nicht von den "Piraten in Batavia" gesprochen. Wie viel "Batavia" in den künftigen Piraten steckt, dazu äußerte sich der Europa-Park noch nicht. Interessant werden dürfte bei dem Neuaufbau, wie mit dem Thema Kolonialisierung umgegangen wird.

"Das sind natürlich Fragen, die wir uns stellen. Wir haben darüber auch schon diskutiert", teilte der Park mit. In "Batavia" wurde die niederländische Kolonialisierung des heutigen Indonesiens dargestellt. Batavia lautete bis 1942 der Name der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Der Kern der Attraktion war ein Piratenüberfall auf die Stadt Batavia, was auch dazu führt, dass es in der Stadt brennt. Nach dem echten Großbrand dürften aber wohl künftig Feuerszenen ausgeschlossen sein. Einige Kritiker bemängelten schon damals, dass die Zeit des Imperialismus’ verklärt werde und zum Abenteuer verkomme.

Ein Facebook-User schlägt daher eine "weniger kriegerische und mehr kooperative" Szenerie unter den Namen "Abenteuerliches Batavia" vor. Es wird zudem über eine Gedenkstätte für die verkohlten "Piraten" nachgedacht.