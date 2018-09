Rust Europa-Park: Neue Dunkel-Achterbahn eröffnet

Der Europa-Park öffnete am Mittwoch eine neu gestaltete, 45 Meter hohe Dunkel-Achterbahn, die mit dem Pariser Varieté Moulin Rouge und dem französischen Starregisseur Luc Besson realisiert wurde. In den vergangenen zehn Monaten seien in die Bahn und weitere Attraktionen rund 30 Millionen Euro investiert worden, sagte Mack. Besson, der die Bahn in Rust eröffnete, wollte sich öffentlich nicht äußern.