Rust Europa-Park nach Großbrand wieder geöffnet

Trotz des Großbrandes öffnet der Europa-Park am Sonntag wie gewohnt um 9 Uhr seine Tore für Besucher. Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" könne wie geplant stattfinden, twitterte ein Sprecher des Parks am Sonntagmorgen. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland stehen demnach aber vorerst nicht zur Verfügung.

Norwegen und Batavia komplett zerstört

Park-Geschäftsführer Michael Mack hatte noch am Samstagabend auf Twitter vermeldet, dass der Themenbereich Norwegen sowie "Piraten in Batavia" durch das Feuer zerstört wurden. Ebenfalls auf Twitter war am Sonntagmorgen von Europa-Park Sprecher zu erfahren, dass aktuell "die Panorama Bahn, Monorail, Piraten in Batavia, Fjord Rafting, Dschungel-Floßfahrt und Koffiekopjes nicht in Betrieb" seien. Die Website des Europa-Parks sei aktuell nicht zu erreichen, weshalb der Park die Adresse einer alternativen Website bekanntgab.