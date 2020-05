Rust Europa-Park muss wegen Corona-Gefahr Besucherzahl begrenzen

Die von Bund und Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln machen es möglich: Pünktlich vor Pfingsten darf Deutschlands größter Freizeitpark, der in diesem Jahr seinen 45. Geburtstag feiert, seine Drehtore aufsperren. Allerdings werden nicht so viele Menschen wie üblich durch sie hindurchströmen: Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, muss der Park die Besucherzahlen zunächst reduzieren. Eine genaue Zahl sei noch nicht definiert, sagte Engelbert Gabriel aus der Geschäftsleitung am Freitag unserer Zeitung. Auf der Internetseite des Parks ist von einer "signifikanten Begrenzung" die Rede. An Spitzentagen pilgerten in den vergangenen Jahren bis zu 45.000 Achterbahn-Fans nach Rust.

Rund 2000 Angestellte waren in Kurzarbeit