Rust Europa-Park: Luftakrobatin trainiert auf Achterbahn

Grazil bog sich die 21-Jährige in den frühen Morgenstunden, lange bevor die ersten Fahrgäste durch Schrauben und Looping rasen, um das leuchtend-blaue Stahlgeflecht der Achterbahn Blue Fire. Die Artistin aus St. Petersburg ist Studentin des Professional Artist Program der Europa-Park Talent Academy. Dort werden in einer zweijährigen Ausbildung in Theorie und Praxis Künstler qualifiziert und in Engagements vermittelt.

Laut Pressemitteilung liebt Konfektova auch in ihrer Freizeit die Herausforderung und klettert gerne auf Bäume oder hängt als "Human Flag" an Laternenmasten.

Maria Konfektova startete bereits ihren ersten großen Job in einer hochkarätigen Showproduktion des chinesischen Freizeitparks Chimelong Ocean Kingdom. 2020 wird sie dann wieder bei den Shows im Europa-Park verzaubern.