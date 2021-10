1 Gleich dreifach ausgezeichnet: Die Attraktion "Piraten in Batavia" wurde von Parksmania als Europas beste neue Attraktion ausgezeichnet. Zudem kürte der "Parkscout-plus-Award" die Piraten zu "Europas besten Darkride". Und auch bei der Fachzeitsvhrift "Krimes & Park Revue" sie unter die zehn bestehen europäischen Dunkelachterbahnen. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park ist "Europas bester Themenpark": Anlässlich der "Euro Attractions Show", der größten europäischen Messe der Freizeitindustrie, wurde er von der Fachzeitschrift "Kirmes & Park Revue" mit dem "European-Star-Award" ausgezeichnet.















Link kopiert

Rust - Zudem landeten die Fahrgeschäfte "Arthur" als "Europas beste Familienattraktion" und "Poseidon" als "Europas beste Wasserattraktion" auf Platz drei, teilt der Park mit. Die "Wodan" habe in der Rubrik "Europas beste Holzachterbahn" den fünften Platz geholt und die "Piraten in Batavia" sei als "Europas bester Darkride" unter den Top Ten gelandet.

Ersten Platz beim "Parkscout-plus-Award" geholt

Gleich in 5 von 15 Kategorien holte der Park auch beim "Parkscout-plus-Award" den ersten Platz und die Redaktion bestätigte den Europa-Park als "Europas besten Freizeitpark" sowie die neue Wasserwelt Rulantica als "Europas besten Wasserpark". Ebenfalls auf dem Treppchen befinden sich die "Piraten in Batavia" als "Europas bester Darkride", die "Wodan" als "Deutschlands beste Holzachterbahn" und die "Eurosat – Can-Can-Coaster" als "Deutschlands beste Familienachterbahn".

Auch die Auszeichnung zum "Europäischen Park des Jahres" ging nach Rust

Ebenso ging der international anerkannte "Parksmania Award" im Oktober nach Rust. Das Online-Magazin Parksmania.it zeichnete den Europa-Park als "European Park of the Year" sowie die "Piraten in Batavia" als "European Top New Attraction" aus.

Bemerkenswert sei zudem, dass der Xtreme-Spinning-Coaster "The Ride to Happiness" aus dem Hause Mack-Rides im "Plopsaland de Panne" sowohl beim "European-Sta- Award", als auch von "Parkscout plus" als "Europas beste Achterbahnneuheit" ausgezeichnet wurde, erklärt der Park.