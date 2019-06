Rust Europa-Park gehört jetzt Familienstiftung

Rust - Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, ist in eine Familienstiftung überführt worden. Das sagte der Geschäftsführer des Parks, Roland Mack, in einem Interview in der jüngsten Ausgabe des Magazins «Zeit für Unternehmer». Mit diesem Schritt solle sichergestellt werden, dass die Existenz des Freizeitparks auch bei Streitigkeiten nicht bedroht sei.