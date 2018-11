Rust Europa-Park erstrahlt im Winterglanz

Die Winteröffnung dauert vom 24. November bis 6. Januar mit zwei Zusatztagen am 12. und 13. Januar. Geboten werden ein festlich geschmücktes Winter-Wunderland mit annähernd 3000 Tannenbäumen im Kunstschnee-Kleid, 10.000 Christbaumkugeln und einem Meer aus Millionen von Lichtern. Teile des Parks werden zum Weihnachtsmarkt, und ein chinesisches Lichterfest präsentiert kunterbunte fernöstliche Winter-Dekorationen im Freien. Viele zusätzliche Shows und Varietés mit 400 internationalen Künstlern sollen die Gäste anlocken. Ein großes beheiztes Zirkuszelt wurde aufgestellt, ebenso ein Riesenrad. Eine Eis-Show bietet Unterhaltung, und cool geht es auch bei einer Ausstellung von Eis-Skulpturen zu, die auf den künftigen Rulatica-Wasserpark aufmerksam machen soll.

DJ Bobo feiert Weltpremiere

Von Pop-Art Künstler James Rizzi werden 60 Kunstwerke bei einer eigenen Schau gezeigt, und Komiker Otto Waalkes lässt seine Ottifanten in 3D-Technik fliegen. Premiere hat auch ein neuer Kino-Kurzfilm in 3-D, der von den beiden Park-Maskottchen Ed und Edda handelt. Sänger DJ Bobo, Dauergast im Park, startet seine neue Tournee mit drei Auftritten vom 11. bis 13. Januar wieder in der großen Arena in Rust, die bis zu 6000 Zuhörer fasst. Es wird die Weltpremiere für seine Show "Kaleidoluna" sein.