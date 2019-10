Rust Europa-Park: Erster Blick auf "Piraten in Batavia"

In der "Schatzkammer" werden die Gäste von Freibeuter Bartholomeus van Robbemond begrüßt. Der Animatronic (eine mechanisch, pneumatisch und elektronisch gesteuerte Figur) stimmt auf die Geschichte der neuen "Piraten in Batavia" ein. An einer Wand werden Pläne und Bilder der ursprünglichen Bahn als Chronik präsentiert. Zudem wird in einem Teaser-Video die Vorgeschichte von Pirat Bartholomeus gezeigt. In einem detaillierten Miniatur-Modell können Gäste zudem erahnen, wie die neue Themenfahrt gestaltet sein wird.