Rust erhöht Kurtaxe: Europa-Park-Übernachtungsgäste müssten ab 2026 mehr bezahlen

Die Gemeinde Rust hat die Kurtaxe für Touristen erhöht. Ab 2026 werden demnach pro Übernachtung 45 Cent mehr verlangt.
Wer in Rust übernachtet und älter als zwölf Jahre alt ist, musste bislang einen Euro pro Kopf und Nacht an Kurtaxe an Unterkunftsbetreiber zahlen. Diese geben den Betrag anschließend an die Gemeinde weiter, die das Geld wiederum in den Tourismus investiert. „Kurtaxe zahlen Gäste – und kommt den Gästen auch zugute“, erklärte Bürgermeister Kai-Achim Klare dem Gemeinderat am Montagabend das Prinzip dahinter. Nun wird der Betrag um 45 Cent erhöht.