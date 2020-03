Rust Coronavirus: Über 2000 Europa-Park Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die jüngsten Verordnungen der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben enorme Folgen. Wie die allermeisten Unternehmen, sieht sich auch der Europa-Park "in unvorhersehbarer Geschwindigkeit mit dieser Krise konfrontiert", wie Engelbert Gabriel, Sprecher der Geschäftsleitung, gegenüber unserer Zeitung bestätigt: "Um Arbeitsplätze zu sichern, sieht sich die Inhaberfamilie Mack leider gezwungen, den Weg in die Kurzarbeit zu gehen. Wir setzen alles daran, dass die Auswirkungen für die Mitarbeiter möglichst gering ausfallen." Bevor die Mitarbeiter in die Kurzarbeit gingen, würden alte Urlaubstage und Überstunden bei voller Lohnfortzahlung abgegolten. Dem Unternehmen ist es wichtig, alles zu unternehmen, um seinen Beitrag zu leisten, in der Corona-Krise die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Insbesondere auch gegenüber seinen Mitarbeitern zeigt sich der familiengeführte Europa-Park solidarisch. Im Falle einer anschließenden Kurzarbeit wird die Inhaberfamilie Mack die Mitarbeiter mit einem freiwilligen zusätzlichen Aufstockungsbetrag unterstützen.

Sobald der Europa-Park in den Normalbetrieb zurückkehren kann, sollen zusätzlich Saisonkräfte eingestellt werden. Konkret sind von der Kurzarbeiter-Regelung ab sofort mehr als 2000 Mitarbeiter in fast allen Bereiche betroffen. Wie lange der Zustand dauern wird, sei derzeit aufgrund der Dynamik der Lage nicht genau planbar.