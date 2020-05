Rust Corona-Krise: Europa-Park öffnet wieder

Bei Wiedereröffnung des Parkbetriebs würden gezielte Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos ergriffen, heißt es:

- Begrenzung der Besucherzahlen mit Hilfe von tagesbasiertem Online-Ticketing

- Einhaltung von Sicherheitsabständen (z. B. Abstandsmarkierungen in Wartebereichen, Restaurants, etc.)

- Umsetzung von erweiterten Hygienestandards- und Prozessen (z.B. zusätzliche Desinfektionsstationen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, etc.)

- Information und Aufklärung der Gäste über alle Maßnahmen vor und während des Besuchs

- Einführung neuer digitaler Technologien im Bereich des Warteschlangen-Managements und des Wahrens von Abständen (Social Distancing)

- Kontaktfreies Bezahlen

- Schulung der Mitarbeiter

Auch die internationalen Gäste will der Freizeitpark wilkommenheißen, sobald ein grenzüberschreitender Verkehr zu den Nachbarländern wieder möglich ist.

Einem baldigen Start des Show- und Kinoprogramms sowie der Öffnung der Wasserwelt Rulantica schauen man optimistisch entgegen, so die Auskunft in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen sollen in Kürze online auf www.europapark.de und über die Social Media-Kanäle kommuniziert werden.