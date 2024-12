Russlands Angriffskrieg: Putin kündigt Vergeltung nach Drohnenangriff auf Kasan an

Putin kündigt Vergeltung nach Drohnenangriff auf Kasan an

1 Kremlchef Wladimir Putin kündigt einen Vergeltungsschlag für Drohnenangriffe gegen die Millionenstadt Kasan an. (Archivbild) Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Immer wieder überziehen sich Russland und die Ukraine mit Angriffen aus der Luft. Die Spirale der Gewalt reißt auch daher nicht ab, weil jede Seite Rache für Treffer üben will - wie nun der Kreml.









Moskau - Nach einem Drohnenangriff auf die russische Millionenstadt Kasan an der Wolga hat Kremlchef Wladimir Putin Kiew Vergeltung angedroht. "Wer auch immer versucht, etwas bei uns zu zerstören, wird mit einem Vielfachen der Zerstörungen bei sich konfrontiert und bedauert noch, was er in unserem Land versucht hat", sagte der russische Präsident bei einer vom Fernsehen übertragenen Videokonferenz.