Russlands Angriffskrieg: Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg für 32 Stunden geplant

Ukrainer und Russen feiern das orthodoxe Osterfest. Dafür sollen im Angriffskrieg des Kreml die Waffen schweigen. Kiew hätte gern einen dauerhaften Waffenstillstand. Moskau nennt Bedingungen.
Moskau/Kiew - Russland und die Ukraine wollen zum orthodoxen Osterfest an diesem Wochenende in ihrem Krieg die Waffen schweigen lassen. Ab heute Nachmittag (16.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ) soll für 32 Stunden eine vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete Waffenruhe gelten. Der Kreml sprach von einer humanitären Geste, weil der Feiertag sowohl für die Menschen in Russland als auch in der Ukraine eine zentrale Bedeutung habe.