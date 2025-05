Russlands Angriffskrieg: London kündigt Sanktionen gegen russische Schattenflotte an

London kündigt Sanktionen gegen russische Schattenflotte an

Die EU-Staaten arbeiten an neuen Sanktionen gegen Russland. Nun erhöht auch Großbritannien den Druck mit einer Ankündigung.









London - Großbritannien erhöht mit einem Sanktionspaket gegen die sogenannte russische Schattenflotte den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin, seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Die britische Regierung werde bis zu 100 Öltanker sanktionieren, die ein Kernstück von Putins Schattenflotte bildeten und seit Anfang 2024 Fracht im Wert von mehr als 24 Milliarden Dollar (21 Mrd Euro) befördert hätten, teilte die britische Regierung in der Nacht mit. Premierminister Keir Starmer werde die Maßnahmen heute bei einem Treffen der nordeuropäischen Joint Expeditionary Force (JEF) in der norwegischen Hauptstadt Oslo ankündigen. Es handelt sich demnach um das "bisher umfangreichste Sanktionspaket".