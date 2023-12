Russland: Wochenlang verschwunden: Nawalny wieder aufgetaucht

1 Kremlgegner Alexej Nawalny wurde in das Straflager "Polarwolf" verlegt, in einer der nördlichsten und am entlegensten Kolonien überhaupt. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

20 Tage war der inhaftierte Kremlgegner Nawalny verschwunden. Nun meldet sein Team, er sei gefunden worden. Die Bedingungen im neuen Straflager sollen brutal sein.









Link kopiert



Moskau - Der seit mehr als zwei Wochen gesuchte Kremlgegner Alexej Nawalny ist wieder aufgetaucht. Er sei in das Straflager IK-3 in Charp im Norden Russlands im Automonen Kreis der Jamal-Nenzen verlegt worden, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag im Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. "Er ist in Ordnung", sagte Jarmysch.