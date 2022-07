1 Die Staatsduma trifft sich zu einer außerordentlichen Sitzung Foto: dpa/Pavel Golovkin

In Zeiten des Krieges bekommen viele Dinge eine Bedeutung, die früher kaum beachtet worden wären. Zum Beispiel eine Sitzung des russischen Staatsduma am Freitag.















Weltweit ächzen Volkswirtschaften unter den Problemen mit weltweit gestörten Lieferketten infolge der Coronapandemie und des seit Jahresbeginn zum Krieg eskalierten Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Letzteres ist noch einmal besonders betroffen, da viele Länder nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine teils weitreichende Sanktionen erlassen haben.

Die russische Industrie wurde schwer von den westlichen Sanktionen getroffen. Kremlchef Wladimir Putin hat die Sanktionen allerdings auch als Chance bezeichnet, die Eigenproduktion anzukurbeln und sich von Importen unabhängig zu machen.

Wer ist Denis Manturow?

Vor diesem Hintergrund ist wohl eine jüngere Personalentscheidung Putins zu verstehen. Er stärkt die Rolle des russischen Industrieministers Denis Manturow. Am Dienstag hat der russische Präsident per Dekret das Amt des Industrieministers mit der Stelle eines Vizeregierungschefs verknüpft. Künftig gibt es in der russischen Regierung damit elf Stellvertreter für den Kabinettschef Michail Mischustin.

Die Ernennung Manturows muss noch von der russischen Staatsduma bestätigt werden. Allerdings gilt das als Formsache. Mischustin hat die Nominierung Manturows als seinen neuen Stellvertreter bereits in das Parlament eingebracht. Die Abgeordneten, die eigentlich schon in der Sommerpause waren, wurden zu einer Sondersitzung am Freitag in die Hauptstadt zurückbeordert. Die Abstimmung zu Manturow steht auf der Tagesordnung.

Manturow ist seit 2012 Minister in der russischen Regierung. Mit seiner Beförderung wäre er das einzige Regierungsmitglied in Moskau, das gleichzeitig Minister und Vizeregierungschef ist.