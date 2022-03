27 Im Ankunftszentrum in Heidelberg hält sich der Ansturm ukrainischer Flüchtender noch in Grenzen. Am Mittwoch waren es in allen fünf Erstaufnahmestellen des Landes erst rund 80 Personen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Noch sind erst 130 Geflüchtete aus der Ukraine in den Erstaufnahmestellen des Landes angekommen. Man rechnet aber mit weitaus mehr.















Heidelberg - Die baden-württembergische Landesregierung will gerade vor allem eines: es geflüchteten Menschen aus der Ukraine so einfach wie irgend möglich machen. Egal, wie sie eingereist sind, sie sind deshalb immer legal im Land. Und sie haben die freie Wahl – sie können privat bei Bekannten und Verwandten unterkommen, sich an eine Kommune wenden oder zu einer der fünf Erstaufnahmestellen des Landes kommen.