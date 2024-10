Absage des Ukraine-Gipfels: Statt Biden kommt am Freitag Selenskyj nach Berlin

Statt Biden kommt am Freitag Selenskyj nach Berlin

1 US-Präsident Biden kommt nicht nach Berlin. Dafür empfängt Scholz am Freitag einen anderen Besucher in Berlin. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Der große Ukraine-Solidaritätsgipfel in Ramstein fällt wegen der Absage von US-Präsident Biden aus. Ein ganz wichtiger der eingeladenen Staatschefs kommt trotzdem nach Deutschland.









Berlin - Trotz der Verschiebung des großen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird er am Freitag in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet.