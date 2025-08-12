Russland-Kontakte und Reichsbürger?: Bundeswehr-Zulieferer Liebherr beurlaubt Mitarbeiter

Nach dem Bericht unserer Zeitung über Russland-Kontakte und Reichsbürger-Nähe eines Mitarbeiters des Bundeswehr-Zulieferers Liebherr leitet das Unternehmen eine Untersuchung ein.
Der Bundeswehr-Zulieferer Liebherr-Aerospace mit Standort im Allgäu reagiert auf den Bericht unserer Zeitung über Russland-Kontakte und Reichsbürger-Nähe einer ihrer Mitarbeiter. „Wir nehmen die Situation ernst und haben entsprechende interne Untersuchungen eingeleitet“, teilt ein Sprecher vom Sitz der Liebherr-Unternehmensgruppe in der Schweiz mit. Der langjährige Mitarbeiter der Tochtergesellschaft Aerospace sei für die Dauer der Untersuchung beurlaubt worden.