1 Abschuss einer russischen Iskander-K-Rakete Foto: dpa/Uncredited

Russland besitzt mehr nukleare Sprengköpfe als die USA.















Laut dem jüngsten Jahresbericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI vom Januar besitzt Russland weltweit die meisten Atomraketen: Es sind 6255 Sprengköpfe. Auf Platz zwei in der Reihe der neun Nuklearwaffen besitzenden Staaten liegen die USA mit 5590. Der Abstand zu den kleineren Atommächten ist groß: Auf Platz drei liegt China (350), gefolgt von Frankreich (290) und Großbritannien. Laut SIPRI ist im vergangenen Jahr weltweit zwar die Anzahl nuklearer Waffen leicht gesunken auf 13.080, auf der anderen Seite sei die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe, die bereits auf Raketen montiert sind oder sich auf aktiven Stützpunkten befinden, auf fast 4000 gestiegen. Sowohl in Russland als auch in den USA habe sich deren Zahl um jeweils 50 erhöht.

Rakete mit Tempo 10.000

Sorgen macht den Friedensforschern auch die „Modernisierung“ der Waffensysteme sowohl in den USA als auch in Russland. So habe Moskau die Hyperschallrakete „Zirkion“ entwickelt, die mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern in der Stunde dem Gegner kaum eine Abwehrchance einräume, da die Vorwarnzeit extrem kurz ist.