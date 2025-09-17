Russischer Oppositioneller: Witwe: Nawalny wurde in Russland vergiftet

Russlands bekanntester Oppositioneller starb 2024 in einem Gefängnis in Sibirien. Nun erneuert seine Witwe Julia Nawalnaja Mordvorwürfe - und nennt neue Details.
Moskau - Der vor rund eineinhalb Jahren in russischer Haft verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe vergiftet worden. Labors in zwei Ländern hätten unabhängig voneinander die aus Russland geschmuggelten biologischen Proben Nawalnys untersucht, sagte Julia Nawalnaja in einem auf Youtube veröffentlichten Video. "Die Labors beider Länder sind zum Schluss gekommen: Alexej wurde umgebracht, konkret vergiftet."