Gaspreis schießt in die Höhe

1 Aufgrund des russischen Lieferstopps ist der Preis für Gas erneut gestiegen. Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Christopher Neundorf

Russland liefert durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr. Der Gaspreis steuert nun auf ein neues Rekordhoch zu.















Der erneute Stopp russischer Gaslieferungen durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1 löst eine erneute Rally beim Gaspreis aus. Der europäische Future stieg am Montag um gut 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde und steuerte wieder auf das jüngste Rekordhoch zu.

Der russische Staatskonzern Gazprom hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von Samstag an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen werde. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja.

Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. Es war damit gerechnet worden, dass nach Abschluss der angekündigten dreitägigen Wartungsarbeiten ab Samstagmorgen wieder Gas durch die Leitung fließt.