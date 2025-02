Russischer Angriffskrieg: Trump gibt Selenskyj Schuld für Andauern des Ukraine-Krieges

1 Donald Trump geht den ukrainischen Präsidenten scharf an. Foto: Uncredited/Pool/AP/dpa

Donald Trump hat einen radikalen Kurswechsel mit Blick auf den Ukraine-Krieg eingeleitet. Er holt Russland aus der Isolation - und teilt stattdessen gegen die ukrainische Führung aus.









Palm Beach/Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj praktisch die Schuld dafür gegeben, dass der russische Angriffskrieg gegen dessen Land seit drei Jahren andauert. Es gebe in der Ukraine "eine Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es nie hätte geben dürfen", sagte Trump bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Mit Blick auf Selenskyj sagte er: "Ich mag ihn persönlich, er ist in Ordnung." Es gehe aber nicht um persönliche Sympathien, sondern darum, "dass der Job erledigt wird".