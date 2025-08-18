Nach Alaska: Nach Putin-Gespräch: Trump empfängt Selenskyj

Donald Trump hat Wladimir Putin, der Krieg gegen die Ukraine führt, in Alaska eine Bühne geboten. Jetzt kommt Wolodymyr Selenskyj ins Weiße Haus zu Gesprächen über ein Kriegsende. Was passiert dort?
Washington/Kiew/Brüssel - Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska empfängt US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Der Ukrainer wird bei den Gesprächen in Washington über Wege aus dem russischen Angriffskrieg von europäischen Regierungschefs und Spitzenpolitiker begleitet. Darunter sind Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.