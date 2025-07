Russischer Angriffskrieg: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

1 Bei russischen Angriffen auf Poltawa wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Nacht für Nacht greift Russland die Ukraine aus der Luft an. Eine Attacke auf Poltawa hatte nun schwere Folgen.







Poltawa - Bei einem russischen Angriff auf ein Rekrutierungszentrum in Poltawa in der Zentralukraine sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es in einer Mitteilung der Heerestruppen. Der Angriff verursachte demnach einen Brand in dem Zentrum, ein weiterer Treffer in der Nähe habe ein Feuer bei einem Wohnhaus ausgelöst. Der Militärgouverneur der Region, Wolodymyr Kohut, schrieb auf Telegram von zwei Toten und elf Verletzten.