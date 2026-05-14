Russischer Angriffskrieg: Nächtliche Luftangriffe treffen Ukraine

1 Die ukrainische Luftabwehr war in der Nacht wieder im Einsatz. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Die Waffenruhe hielt nur kurz, schon folgte die nächste Angriffswelle. Kiew spricht von «Terror». Auch in der Nacht werden Explosionen aus ukrainischen Städten gemeldet.







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Kiew - In der Ukraine sind die Menschen in der Nacht erneut von russischen Angriffen aus dem Schlaf gerissen worden. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Ukrainischen Medienberichten zufolge warnte das Militär vor anfliegenden Drohnen und ballistischen Raketen. Aus der Hauptstadt Kiew wurden kurz darauf Explosionen gemeldet, mehrere Gebäude wurden beschädigt, wie das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" berichtete. Informationen zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.