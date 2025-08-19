Russischer Angriffskrieg: Diese sieben Regionen der Ukraine stehen im Fokus Moskaus

Russland hält bereits einen erheblichen Teil der Ukraine militärisch besetzt. Doch die Ziele Moskaus gehen noch weiter, wie folgender Überblick zeigt.
In den Verhandlungen um ein mögliches Ende des seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine spielen sieben ukrainische Regionen eine wichtige Rolle: Donezk und Luhansk im Osten, Cherson und Saporischschja im Süden, die 2014 annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sowie die nordöstlichen Gebiete Sumy und Charkiw.