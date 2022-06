Großbrand in Schwenningen So ist am Abend die Lage vor Ort

Nach dem verheerenden Großbrand in Schwenningen, bei dem drei Häuser ein Raub der Flammen wurden, sind die Einsatzkräfte bis in die Nacht hinein im Einsatz. Nachbarn berichten derweil von den Zuständen, die in dem Mehrfamilienhaus geherrscht haben müssen.