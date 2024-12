Russischer Angriffskrieg: 988-Millionen-Dollar-Paket: Neue Ukraine-Hilfe aus den USA

Washington - Die US-Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden stellt der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs ein weiteres gewaltiges Paket mit Militärausrüstung bereit. Das neue Paket habe einen Umfang von rund 988 Millionen US-Dollar (rund 935 Millionen Euro), teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Es enthalte unter anderem Munition für das Raketenwerfersystem vom Typ Himars sowie Drohnen.

In wenigen Wochen steht ein Machtwechsel in Washington an: Am 20. Januar übernimmt der Republikaner Donald Trump die Amtsgeschäfte von Biden. Der Kurs mit Blick auf die Ukraine dürfte sich dann deutlich ändern. In der Ukraine ist die Angst groß, dass Trump nach seiner Vereidigung die US-Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land drastisch zurückfahren und Kiew so eine Niederlage bescheren könnte. Die Biden-Regierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, alle bereits vom Kongress gebilligten Mittel in den verbleibenden Wochen in hohem Tempo für Kiew auf den Weg zu bringen.

Die USA sind unter Biden der größte Waffenlieferant der Ukraine. Der scheidende Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte bei einer Ansprache im Bundesstaat Kalifornien, die amtierende Regierung habe die Entscheidung getroffen, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Stirn zu bieten und ihn bei seinem Feldzug nicht gewähren zu lassen. "Die nächste Regierung muss ihre eigene Entscheidung treffen", mahnte er.