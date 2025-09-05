Russische Wirtschaft: Putin widerspricht Stagnationsprognose für Russland

Die Alarmsignale für die russische Wirtschaft mehren sich. Kremlchef Putin zeigt sich bei einem Auftritt auf einem Forum im Fernen Osten allerdings gewohnt optimistisch.
Wladiwostok - Der russische Präsident Wladimir Putin hat Befürchtungen vor einer stagnierenden Wirtschaft seines Landes zurückgewiesen. Russlands Ökonomie brauche eine "sanfte Landung", um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, sagte der Kremlchef bei einem Auftritt auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. "Ich bin sicher, dass es uns am Ende gelingen wird, die Fragen zur Unterstützung des nötigen Tempos beim Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig minimalem Inflationsniveau zu lösen", sagte er.