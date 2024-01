Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

1 Ein ukrainischer Soldat bereitet sich darauf vor, auf russische Stellungen an der Frontlinie zu feuern. Vor 705 Tagen griff Russland die Ukraine an. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Der ukrainische Staatschef gibt sich in einem ARD-Interview jovial und freundlich. Dass er in seinen Bitten und Hoffnungen an Deutschland hart bleibt, ist aber klar erkennbar. Der Überblick.









Kiew/Berlin - Auch wenn er sie gerne zu Hause sehen würde, will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ins Ausland geflüchteten Wehrdienstverweigerer nicht mit Druck zurückholen. Er fordere daher auch Bundeskanzler Olaf Scholz nicht dazu auf, diese Menschen in die Ukraine zurückzuschicken, sagte er in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Ich rufe definitiv nicht Olaf Scholz zu: Bringe sie schnell zurück", sagte er. "Wir leben in einer demokratischen Welt."