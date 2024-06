Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

1 Rauch steigt aus einem Wohnblock, der von einer russischen Rakete getroffen wurde. Foto: ---/Ukrinform/dpa

Bei einem russischen Raketenangriff bei Saporischschja sterben mindestens sieben Menschen. Das russische Militär stellt die Situation anders dar. Ein Überblick über die Ereignisse der Nacht.









Link kopiert



Kiew - Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Wilnjansk in der Region Saporischschja sind am Samstag nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch Kinder. Weitere 31 Personen seien bei dem Raketenangriff verletzt worden, teilte der Zivilschutz in der Nacht zum Sonntag mit. "Leider könnte die Zahl der Opfer noch steigen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X.