Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

1 Folgen eines Raketenangriffs durch russische Truppen in Odessa. Foto: ---/https://photonew.ukrinform.com/ Ukrinform/dpa

Deutschland hat der Ukraine wieder Rüstungsgüter geschickt, vor allem für die Flugabwehr. Doch das von Russland angegriffene Land braucht noch viel mehr. Die News im Überblick.









Link kopiert



Kiew - Trotz einer Belebung westlicher Rüstungshilfen nach monatelanger Pause leidet die von Russland angegriffene Ukraine weiter unter einem Mangel an Waffen und Munition. Die täglichen russischen Raketenangriffe, die täglichen Angriffe an der Front könnten gestoppt werden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videobotschaft.