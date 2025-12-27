Russische Angriffe auf Ukraine: Polen schließt Flughäfen wegen russischer Luftangriffe

1 Die polnischen Flughäfen Rzeszow und Lublin wurden geschlossen. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Artur Widak Wegen russischer Luftangriffe auf die Ukraine lässt Polen Kampfflugzeuge aufsteigen. Zudem schließt das Nato-Land diesmal auch zwei Flughäfen aus Sicherheitsgründen.







Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen.