Russisch-ukrainischer Krieg: Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

1 Die Ukraine versucht, mit Langstreckendrohnen die Treibstoffversorgung der russischen Militärs zu unterbinden. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Weit im Hinterland zielen ukrainische Drohnen inzwischen auf die russische Ölindustrie. Jetzt gibt wieder einen empfindlichen Treffer, der sich gegen die Pipeline Druschba richtet.







Tscheboksary - Die Ukraine hat bei einem Drohnenangriff eine Ölpumpstation in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien an der Wolga beschädigt. Der Schaden sei gering, schrieb der Gouverneur der Region, Oleg Nikolajew. "Die Arbeit des Objekts wurde eingestellt", räumte er zugleich ein. Menschen wurden bei dem Angriff seinen Angaben zufolge nicht verletzt.