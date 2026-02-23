Russisch-ukrainischer Krieg: Tote in Odessa nach russischem Angriff - Schäden in Belgorod

Russland und die Ukraine überziehen sich in ihrem Krieg gegenseitig mit Drohnen- und Raketenangriffen. Die Schwarzmeerregion Odessa meldet erneut Tote, die Grenzregion Belgorod schwere Schäden.
Odessa/Belgorod - In der südukrainischen Region Odessa am Schwarzen Meer sind bei einem russischen Drohnenangriff laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine 20 Jahre alte Frau und ein Mann seien umgekommen, teile Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Zudem gebe es mindestens drei Verletzte.