Die Ukraine übernimmt im Drohnenkrieg gegen Russland die Initiative. Mit neuen Technologien gelingen ihr immer wieder harte Schläge gegen den mächtigen Nachbarn. Nun beziffert Kiew Moskaus Verluste.
Kiew - Ukrainische Drohnenangriffe haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Ölindustrie seit Jahresbeginn einen Schaden von umgerechnet mindestens sechs Milliarden Euro zugefügt. "Durch Einschläge, Stillstand und Verzögerungen bei Lieferungen", zählte Selenskyj bei Telegram auf. Dabei hätten die Attacken im April ein neues Niveau erreicht, schrieb er.