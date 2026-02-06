Russisch-ukrainischer Krieg: Russischer General bei Attentat schwer verletzt

Ein russischer Top-General und Geheimdienstler liegt nach einem Anschlag auf der Intensivstation. Dessen Chef leitet für Russland die Verhandlungen über das Kriegsende in der Ukraine.
Moskau - Der stellvertretende Chef des russischen Armeegeheimdienstes Wladimir Alexejew ist nach einem Attentat schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 64-Jährige wurde nach Behördenangaben in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung angelaufen, teilte das Ermittlungskomitee mit. Die Behörden haben ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchten Mordes eingeleitet.