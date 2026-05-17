Russisch-ukrainischer Krieg: Drohnenkrieg ohne Ende? Ukraine-Konflikt steckt in Sackgasse

Stillstand in den Verhandlungen im Ukraine-Krieg, an der Front kaum Bewegung. Gibt es einen Ausweg aus dem Drohnenkrieg, der vieles überlagert? Dazu gibt es von dem Russland-Experten Uhl nun ein Buch.
Moskau/Kiew - Russland und die Ukraine überziehen sich nach Ende der von US-Präsident Donald Trump vermittelten Waffenruhe wieder gegenseitig massiv mit Luftangriffen. Nicht nur in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sterben viele Zivilisten, auch in Russland gibt es Tote. Ein Krieg der Drohnen prägt das Geschehen. Dabei gibt es am Boden kaum Bewegung. Schon jetzt ist die Front keine Linie mehr, sondern eine "graue Zone" des Todes von mehr als 1.000 Kilometern Länge und stellenweise bis über 20 Kilometer Breite.