Russisch-ukrainischer Krieg: Brand nach ukrainischem Schlag auf Waffendepot bei Kursk

1 In ihrem Abwehrkampf greift die ukrainische Armee nicht nur auf annektiertem Gebiet wie der Halbinsel Krim Munitionsdepots an, sondern auch im russischen Hinterland. (Symbolbild) Foto: Viktor Korotayev/Kommersant Publishing House/AP/dpa

Das ukrainische Militär reklamiert einen erfolgreichen Raketenschlag gegen ein russisches Waffendepot im Gebiet Kursk für sich. Russland stellt die Ergebnisse des Angriffs anders dar.









Link kopiert



Kursk - Nach einem ukrainischen Angriff auf die russische Grenzregion Kursk ist dort ein Brand in einem Lager für Waffen und Militärtechnik ausgebrochen. Der Generalstab in Kiew teilte bei Telegram mit, dass der Schlag mit einem umgebauten Raketensystem der ukrainischen Marine erfolgt sei. Am Ziel seien Explosionen beobachtet worden.