Russisch-amerikanischer Gipfel: Alaska am nächsten Freitag: Trump empfängt Putin

Es dürfte ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet. Bemerkenswert: Eine Person kommt erst einmal nicht vor.
Washington - US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen sich am Freitag (15. August) im US-Bundesstaat Alaska treffen. Es wäre die erste persönliche Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit dem Sommer 2021. Damals traf Trumps demokratischer Amtsvorgänger Joe Biden den Kremlchef in Genf.