In Empfingen sind die Rußhexen unterwegs

3 Vor ihrem Einsatz als Rußhexen lassen sich die Männer die Hexensuppe schmecken. Foto: Baiker

Die berühmt-berüchtigten Rußhexen haben am "Rußigen Donnerstag" die Empfinger Ortsmitte unsicher gemacht. Passanten schwärzen sie das Gesicht mit Ruß.















Empfingen - Am "Rußigen Donnerstag" waren sie wieder ab 12 Uhr auf der Straße, um Kinder und Erwachsene, die nicht schnell genug weglaufen konnten, mit Ruß schwarz zu machen.

Damit dies nicht ausartet, gab es am Narrenturm vorab eine Hexensuppe, gespendet von Zahnarzt Christoph Kleindienst und Allgemeinärztin Corinna Schiletz. Udo Blecher hatte die Hexensuppe zubereitet – zwischen 80 und 100 Portionen. Blecher macht dies schon seit etwa 25 Jahren – also für ihn ein richtiges Jubiläum. Früher wurde diese Hexensuppe im Hirsch, bevor dieser abgebrochen wurde, ausgegeben, so Steffi Teichert.

Rund 100 Portionen Suppe

Für die doch rund 100 Portionen bedarf es vieler Zutaten im Kilo-Bereich, so etwa Schweinefleisch, Karotten, Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln und natürlich auch Gewürze. Es darf aber nicht zu scharf sein, um allen Hexen gerecht zu werden, so Udo Blecher. Vier bis fünf Stunden Arbeit müsse hier investiert werden, so Udo Blecher, der als einziger ein weißes Hexengewand trägt.

Um auch dem Umweltschutz gerecht zu werden, wird diese Suppe im Porzellansuppenteller und richtigem Löffel ausgegeben. Pünktlich um 10.30 Uhr trafen die Rußhexen – noch ohne Ruß an den Händen – ein und ließen sich dieses zweite Frühstück munden.

Als Rußhexe springen dürfen nur Jungs ab 16 Jahren und Männer ohne Altersbegrenzung. So erinnert sich Gemeinderat Andreas Seifer, dass er seit 35 Jahren springt und es immer noch viel Spaß mache. Bei ihm gibt es keine schwarzen Handschuhe. Seine Hände sind original schwarz mit richtigem Ruß, mitgebracht von den Hexen, die noch einen Holzofen zuhause haben.