Rußhütte in Freudenstadt

1 Regierungspräsidentin Sylvia Felder (Zweite von links) besichtigte mit Vertretern der Stadt, des Landesamts für Denkmalpflege und der ausführenden Spezialfirma die Rußhütte. Am 3. März soll der Umzug des Gebäudes beginnen. Foto: Stadtverwaltung/Rath

Das Regierungspräsidium und die Stadtverwaltung gehen gemeinsam den Umzug der Rußhütte von der Stuttgarter Straße in das Christophstal an. Der Startschuss für das Millionenprojekt ist bereits nächsten Montag.









Ein Baudenkmal zieht um: Die Translozierung der Rußhütte in der Stuttgarter Straße beginnt am 4. März, wie die Verwaltung der Stadt Freudenstadt mitteilt. Bis zum Jahresende soll das Gebäude, das Stein für Stein ab- und wieder aufgebaut wird, an seinem neuen Platz im Christophstal stehen.