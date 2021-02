Rußhexen und Co. Empfinger dekorieren ihren Ort mit Fasnetsfiguren

Etwas närrische Atmoshäre soll es in Empfingen trotz Corona geben. So wurde für den heutigen "Ruasiga Dauschdig" die Aktion "Ruaßhexagrättle" ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass es auch in diesem Jahr eine Hexensuppe, gesponsert von Zahnarzt Christoph Kleindienst und Hausärztin Corinna Schiletz gibt. Die "Hexasuppa" wurde dieses Jahr von der Metzgerei Blocher gekocht und abgefüllt. Zu jeder Portion gibt es ein Fasnetsbier.

Die Empfinger tragen einiges dazu bei, die fünfte Jahreszeit lebendig werden zu lassen. So beobachtet nahe am Ortseingang in der Horber Straße eine Hexe den Verkehr. Im Elmeweg hat sich eine "Rußhexe" einen guten Platz auf dem Dach einer Ga-rage ausgesucht um einen Überblick über das närrische Geschehen zu haben. Im Hohenzollernweg haben sich auf Gebäude und Balkonen des Ingenieurbüros Gebhard Gfrörer einige Fasnetsfiguren ausgebreitet.