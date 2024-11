Tempolimit in Albstadt

1 Das Tempo 30 sorgt für Gesprächsstoff (Archivfoto) Foto: Archiv

Anna-Maria Hartmann aus Albstadt spricht sich für eine Begrenzung der Geschwindigkeit in Pfeffingen aus.









Ich wohne seit 1988 in Pfeffingen an der Ortsdurchfahrt an der Kreuzung Richtung Tailfingen/Zillhausen.