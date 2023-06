Bis Ende August ist die Sperrung von Rundweg und Holzbrücke notwendig, heißt es von der Stadt in einer Pressemitteilung, mit der über den Start der Sanierungsarbeiten informiert wurde. Eine Umleitung über den äußeren Rundweg sei jedoch möglich, so die Stadt.

Hintergrund der Sanierung ist, dass der Stegmattensee bereits seit seiner Erstellung undicht ist. Um das Wasserniveau zu halten, musste regelmäßig Wasser nachgepumpt werden, denn der aufgeschüttete Damm, der den See auf 670 Metern umgibt, ist durchlässig. Der Seeboden, der aus einer Tonschicht besteht, sei dagegen dicht, so die Stadt.

Dementsprechend werde bei den Sanierungsarbeiten nun der „umlaufende Damm nachgebessert“. Dafür würden in den Dämmen auf der Süd- und Westseite des Sees etwa 60 Zentimeter breite und bis 2,50 Meter tiefe Schlitze gegraben und mit einem Dichtmaterial verfüllt, erläutert die Verwaltung das Vorgehen. Auf der Seite der Seepromenade und am Badestrand sorge eine Spundwand für die notwendige Dichtigkeit.

Wasserfläche für Fische soll belassen werden

Zuletzt sorgten verendete Fische in einer Pfütze auf dem Seeboden im Badebereich für Aufsehen. Das sei zu spät erkannt worden, so die Stadt. „Während des kühlen und niederschlagsreichen Wetters des Frühjahrs sind die dort verbliebenen Fische in dem dichten Wasserpflanzengewirr nicht aufgefallen. Erst nach einigen heißen Tagen wurde die ungewollte und sehr bedauerliche Situation mit verendeten Fischen deutlich“, heißt es in der Mitteilung, in der die Stadt den Ehrenamtlichen vom Tierschutzverein dankt, die die verbliebenen Fische aus dem Restwasser gerettet hatten. Eigentlich sei es das Ziel gewesen, dass sich „mit dem langsam weichenden Wasser auch die Tierwelt in die im Naturteil verbleibende Wasserfläche zurückziehen“ kann. Denn für die gesamte Bauzeit wird eine 7000 Quadratmeter große Wasserfläche mit einer Tiefe von bis zu einem Meter im See belassen, erklärt die Stadt.

Die verbliebene Wasserfläche, die Lebensraum für Tiere ist, werde durch die Stadt mit Frischwasser gekühlt und bei Bedarf nachgefüllt, schreibt die Verwaltung. Sie weist darauf hin, dass „sämtliche Tiere wie Fische und Wasservögel und auch ein Großteil der Pflanzen“ sich innerhalb weniger Monate selbst im Stegmattensee angesiedelt hätten. „Leider musste die Stadt feststellen, dass auch Goldfische und Wasserschildkröten in dem Gewässer ausgesetzt wurden“, so die Stadt. Dies verstoße jedoch gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Stadt appelliert: Keine Tiere im See aussetzen

Denn das Bundesamt für Naturschutz liste den Goldfisch als „potenziell invasive Art“. Der gebietsfremde Goldfisch vermehre sich rasant, wenn er in Seen ausgesetzt werde. Dadurch verdränge er einheimische Tier- und Pflanzenarten und gefährde damit die heimischen Ökosysteme, so die Stadt. Sie weist daher darauf hin, dass „für eine ausgewogene Natur am Stegmattensee“ keine Tiere aus heimischen Aquarien oder Terrarien ausgesetzt und die Tiere auch nicht gefüttert werden dürfen.

Info – Haus am See

Die Seeterrasse beim Haus am See wird von den Arbeiten nicht tangiert, heißt es von der Stadt. Hier werde lediglich der Mauerfuß am Seeboden mit einer geotechnischen Dichtungsbahn nachgebessert. Dafür wurde sei im Badebereich des Sees Wasser abgelassen.