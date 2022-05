6 Gleich zu Beginn der Tour haben die Wanderer einen schönen Blick über Langenschiltach. Foto: Marcel Dorer

Eine Rundwanderung, bei der sich schmale Wege durch den Wald mit aussichtsreichen Blicken in die ländliche Natur abwechseln, startet in der Langenschiltacher Ortsmitte.















St. Georgen-Langenschiltach - Der erst im vergangenen Jahr auf Initiative des Langenschiltacher Ortschaftsrats konzipierte Rundweg ist 11,8 Kilometer lang und überwindet knapp 300 Höhenmeter. Es ist mit einer Gehzeit von gut drei Stunden zu rechnen. Wenn auch nicht offiziell ausgeschildert, ist bei Bedarf eine Abkürzung im ersten Teil möglich, so dass sich die Wegstrecke auf etwa acht Kilometer reduziert.

Beginn am Gasthaus Krone unterhalb des Friedhofs

Start ist am Gasthaus Krone unterhalb des Friedhofs direkt in der Langenschiltacher Ortsmitte. Wer mit dem Auto zum Ausgangspunkt fährt, kann sein Fahrzeug auf dem Parkplatz unmittelbar beim Startpunkt abstellen.

Zunächst geht es an der Kirche vorbei bergauf. Gleich nach wenigen Metern Anstieg eröffnen sich herrliche Ausblicke auf das Dorf, in dem die Schiltach entspringt. Weiter geht es Richtung Föhrenbächle. Da dieser Teil der Wegstrecke fast einen eigenen Rundweg darstellt, kann dieser auch ausgelassen werden, falls jemand eine kürzere Tour unternehmen möchte. Nur wenige Meter muss man sich dann ohne die Beschilderung orientieren. Apropos Beschilderung. Der Weg ist gut ausgeschildert. Auf jeder Tafel steht "Rundweg Langenschiltach", und es ist das Wappen des St. Georgener Ortsteils zu sehen. Auch für Wanderer, die sich mit klassischen Wanderzeichen wie Rauten in unterschiedlichen Farben nicht so gut auskennen, stellt die Route also kein Problem dar.

Blick aufs Weißloch

Nach einem Waldstück gibt es schöne Ausblicke im Bereich Vogte/Weißloch. In diesem Teilstück geht es auf geteerten Wegen weiter. Dort wird die junge Schiltach wenige Hundert Meter nach ihrer Quelle überquert. In der Nähe der Staude führt ein Teil der Route über Gremmelsbacher Gemarkung Richtung Wanderheim Lindenbüble. In diesem urigen und gepflegten Haus, das vom Schwarzwaldverein St. Georgen geführt wird, bietet sich eine Einkehr an, bei schönem Wetter auf der großzügigen Terrasse. Während der Sommermonate ist es sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Durch den Wald im Bereich Erlenmoos geht es weiter. Bald ist der Langenschiltacher Ortskern wieder zu sehen. In der Nähe des sogenannten Musikhäusles wird die Schiltach erneut überquert. Dann sind es noch wenige Meter zurück bis zum Ausgangspunkt.

Da ein Teil der Strecke auf schmalen Pfaden verläuft, ist die Stecke mit Kinderwagen nicht zu bewältigen.