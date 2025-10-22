Rundwanderung in Herzogsweiler: Herbstzauber und Kinderlachen

Viele Beteiligte haben auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt, dass die gemeinsame Rundwanderung auf dem Jubiläumsweg in Herzogsweiler und der nahe gelegene Wald zum Erlebnis wurden.

Pünktlich zum Start der herbstlichen Rundwanderung um Herzogsweiler zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite und tauchte die Natur in ein strahlendes Farbenmeer. Unter diesem prachtvollen Himmel strahlten nicht nur die Kinderaugen, sondern auch die Herzen der Erwachsenen, die gemeinsam einen unvergesslichen Tag inmitten der herbstlichen Natur genossen, wie Ortsvorsteher Alexander Prokisch berichtet.

Die gemeinsame Wanderung, zu der der Ortschaftsrat und der Tennisclub Herzogsweiler eingeladen hatten, lockte zahlreiche Familien und Naturfreunde auf die Strecke, die seit der Einweihung des Jubiläumswegs zum 300-jährigen Ortsjubiläum vor zwei Jahren großen Zuspruch findet.

Die Häuser für die Waldbewohner Foto: Ortschaftsrat

Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher am Bürgerhaus startete die fröhliche Wandergruppe an der malerischen Dorfkirche vorbei Richtung Cresbach. Für die kleinen Entdecker wartete mit dem liebevoll vorbereiteten Waldsuchspiel von Evi Hauser ein spannendes Abenteuer. Ausgestattet mit Eierschachteln, durchstreiften die Kinder die Wälder und Streuobstwiesen, um Blätter, Eicheln, Schnecken und andere Naturschätze zu sammeln – eine wunderbare Gelegenheit, die heimische Flora und Fauna spielerisch zu erkunden.

Der Wichtelwald Ein besonderes Highlight war die erste Station „Wichtelhausen“ – der neu angelegte Wichtelwald, ebenfalls von Evi Hauser gestaltet. Mit seinen zauberhaften Wichtelhäuschen und zahlreichen Waldfiguren wie Schmetterlingen, Mäusen, Marienkäfern, Steineulen und sogar einem Hochzeitspaar verzauberte der Wichtelwald Groß und Klein gleichermaßen. Wer den märchenhaften Spaziergang wagte, tauchte ein in eine Welt voller Fantasie und Naturverbundenheit – ein echtes Erlebnis für alle Sinne.

Die Streuobstwiesen Die heimischen Streuobstwiesen rund um Herzogsweiler standen ebenfalls im Mittelpunkt. An der Station „Flüssiges von der Bommwiese“ sorgte Clemens Gall mit frisch gepresstem Apfelsaft, Most sowie frischen Birnen und Äpfeln für eine willkommene Erfrischung. Die „Most Moster“ – Kenner und Liebhaber der regionalen Spezialitäten – bestätigten einmal mehr, dass der beste Most von den Streuobstwiesen aus Herzogsweiler komme.

Weiter führte der Weg vorbei an summenden Bienenstöcken in den Wald, wo der von Joel Hauser organisierte Schnapsbaum wie gewohnt großen Anklang fand.

Die Waldbewohner Seit Beginn verwandelt das engagierte Team um Petra Benner den Rundwanderweg mit viel Kreativität und Liebe zum Detail in eine einzigartige Erlebnislandschaft – und auch in diesem Jahr haben sie wieder vollen Einsatz gezeigt. Viele neue selbstgebastelte Waldtiere, lustige Zwerge, Häuser, Geduldsfäden sowie Faultiere in gemütlichen Hängematten sorgten bei Besuchern für staunende Blicke und unvergessliche Momente.

Hier geht’s nach Wichtelhausen. Foto: Ortschaftsrat

Zusätzlich laden kunstvoll gestaltete Holzskulpturen, gehäkelte Tiere und liebevoll arrangierte Moosplätze dazu ein, den Wald neu zu entdecken und beim Waldbaden zur Ruhe zu kommen. So wird der Rundwanderweg zu einem ganz besonderen Ort, an dem Natur und Fantasie miteinander verschmelzen.

Die besinnlichen Gedanken Die Himmelsliegen – die sich über das ganze Jahr einer großen Beliebtheit erfreuen – luden die Besucher zum Entspannen ein, während die evangelische Kirchengemeinde an wichtigen Stationen mit QR-Codes besinnliche Gedanken zum Lesen und Hören bereitstellte – eine gelungene Verbindung von Natur, Kultur und Ruhe.

Die spontane Hocketse Für die Bewirtung war ebenfalls bestens gesorgt: Der Tennisclub Herzogsweiler verwöhnte die Gäste an den Tennisplätzen mit Grillwürsten, kühlen Getränken sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Auf der sonnigen Terrasse genossen die Besucher bei netten Gesprächen und bester Gesellschaft den herrlichen Herbsttag. So entwickelte sich für Wanderer und Nicht-Wanderer gleichermaßen eine spontane Hocketse in bester Stimmung.