Rundwanderung in Herzogsweiler: Herbstzauber und Kinderlachen

Viele Beteiligte haben auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt, dass die gemeinsame Rundwanderung auf dem Jubiläumsweg in Herzogsweiler und der nahe gelegene Wald zum Erlebnis wurden.
Pünktlich zum Start der herbstlichen Rundwanderung um Herzogsweiler zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite und tauchte die Natur in ein strahlendes Farbenmeer. Unter diesem prachtvollen Himmel strahlten nicht nur die Kinderaugen, sondern auch die Herzen der Erwachsenen, die gemeinsam einen unvergesslichen Tag inmitten der herbstlichen Natur genossen, wie Ortsvorsteher Alexander Prokisch berichtet.